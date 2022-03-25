الخفاجي: بعض القوى استخدمت الترهيب والترغيب لأجل الانضمام إليها

2022/03/25 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نواب مستقلون عن استخدام بعض القوى السياسية أسلوب الترهيب والترغيب وتقديم أنواع المغريات لأجل الانضمام إليهم.

وقال النائب المستقل حسن الخفاجي منذ اعلان المصادقة على نتائج الانتخابات ولغاية الان تواصل الكتل السياسية الضغط على النواب المستقلين لأجل الانضمام إليها الا ان اغلب النواب المستقلين لم يرضخوا لذلك الأسلوب.

وأضاف ان قضية حضور النواب المستقلين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية غير معروف فهناك من أعلن موقفه والغالبية ما زل قرارها بحضور جلسة السبت غامض الى الان.

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