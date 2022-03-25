العراق يدعو الصومال لتسديد الديون المترتبة لصالحه

2022/03/25 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة،

الصومال إلى تسديد الديون المترتبة

لصالح العراق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن"وكيل

وزارة الخارجية للشؤون القانونية

والمتعددة الأطراف، قحطان طه خلف،

التقى مع وزير خ

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