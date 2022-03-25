تعرف على المواد الغذائية الأكثر فائدة في الربيع

2022/03/25 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يلينا سولوماتينا، أنه في فصل الربيع يجب تناول الفواكه والخضار والثمار والحبوب واللحوم.وكشفت الخبيرة عن المواد الغذائية التي يجب تناولها في الربيع من أجل دعم الجسم الذي يضعف عادة في فصل الشتاء.ووفقا لها، يجب أن يحتوي النظام الغذائي في فصل الربيع على كمية كبيرة من الفيتامينات […]

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