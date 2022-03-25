ترقب شعبي مشفوع بتساول.. لمن الغلبة : للأغلبية أم التوافق

2022/03/25 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسته ،السبت، لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل أجواء مشحونة بين القوى السياسية المتقاطعة.

وبينما يؤكد تحالف انقاذ وطن قدرته على عقد جلسة مكتملة النصاب، يصر الاطار التنسيقي وحلفائه على مقاطعتها ما يشي بإمكانية تعطيل تمرير اسم رئيس الجمهورية من قبل القوى المعارضة لحكومة الأغلبية الوطنية التي يريدها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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