التجارة العالمية تتخوف من ثورة الجياع في العالم

2022/03/25 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

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قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية ناغوزي إيويالا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالعالم، بسبب الوضع في أوكرانيا، يمكن أن يثير أعمال شغب من جانب الجياع في البلدان الفقيرة.

وأضافت في حديث لصحيفة الغارديان ان تأثير الوضع حول أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وعلى الجوع هذا العام والعام المقبل، سيكون كبيرا للغاية، مشيرة الى ان 35 دولة إفريقية، تعتمد على الإمدادات الغذائية من منطقة البحر الأسود.

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