الصدريون: جلسة السبت ستعقد وإنقاذ وطن سيسلم لائحة الكتلة الأكبر للرئيس

2022/03/25 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر الحنانة، مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن جلسة تسمية رئيس الجمهورية ستعقد كاملة النصاب.

وقالت المصادر ان تحالف إنقاذ وطن سينجح بعقد جلسة مكتملة النصاب كونه لا يحتاج سوى لعدد قليل من النواب المستقلين، مؤكدا الحصول على تأييد المستقلين لحضور جلسة البرلمان ليوم السبت المخصصة لتسمية رئيس الجمهورية.

وأشارت الى أنه خلال جلسة السبت سيعلن رسميا عن عدد نواب (انقاذ وطن) وبشكل موثق وتسلم للرئيس المنتخب.

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