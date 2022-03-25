مصادر سياسية: الزعامات الدينية لن تتدخل لصالح أي من الأطراف

2022/03/25 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر سياسية عراقية أن الزعامات الدينية في النجف قررت عدم التدخّل لصالح أي طرف سياسي على حساب الطرف الاخر.

وأقرت المصادر بوجود تفهّم كبير من بعض المرجعيات الدينية لمشروع الصدر في حكومة الأغلبية الوطنية ورفض تكرار نسخ ثانية من حكومات سابقة.

وقالت ان جهود دوائر القرار في طهران خلال الأشهر الأخيرة، سواء من خلال قاآني او دانائي فر، او مسؤول الملف العراقي في حزب الله محمد كوثراني لم تستطع تغيير قناعات الصدر.

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