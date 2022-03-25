كيف تحارب مرض الزهايمر في منتصف الثلاثينات من العمر

2022/03/25 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كان لديك مستويات عالية من السكر في الدم أو علامة الكوليسترول في منتصف الثلاثينيات إلى الخمسينيات من العمر، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لدراسة جديدة.

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