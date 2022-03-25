الداخلية تعلن عن حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات خلال اسبوعين

2022/03/25 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للفترة من ٢٠٢٢/٣/١٠ ولغاية ٢٢٠٢/٣/٢٤.

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