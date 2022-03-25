الساعدي: واشنطن ستضمن وجود قواتها في العراق من خلال الحكومة الجديدة

2022/03/25 | 12:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان الادارة الاميركية ومن خلال وصول مرشح بارزاني الى الرئاسة فأنها ستضمن وجود قواتها في العراق من دون اي اعتراض.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “مايحصل اليوم من محاولة لايصال مرشح بارزاني الى السلطة، يحمل في طياته الكثير من الاهداف التي يسعى السنة والاكراد الى تحقيقها، خصوصا […]

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