بالصور.. تساقط للثلوج مجددا في السليمانية

2022/03/25 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

تساقطت الثلوج، اليوم الجمعة، بشكل خفيف في محافظة السليمانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن الثلوج تساقطت بشكل خفيف صباح اليوم الجمعة، في منطقة شاربازير بمحافظة السليمانية.

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