2022/03/25 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك الإطار التنسيقي بقدرة تحالف إنقاذ وطن في عقد جلسة السبت بنصاب كامل ودستوري.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي ان الإطار يملك الثلث المعطل لجلسة يوم السبت المقبل ولا خيار للتحالف الثلاثي إلا التفاوض مع الاطار والوصول إلى اتفاق وتوافق.

وتابع الفتلاوي أن إعلان تشكيل الكتل الثلاث تحالفها جاء لمنع التوصل إلى أي تقارب، معتبرا أن أي حل غير توافقي في العراق، سينعكس على مجمل العملية السياسية، وليس على قضية تشكيل الحكومة الجديدة فقط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يشكك بقدرة “إنقاذ وطن” في عقد الجلسة بنصاب كامل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يشكك بقدرة “إنقاذ وطن” في عقد الجلسة بنصاب كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).