الشمري: لب الصراع بين التيار والاطار هو الكتلة الأكبر وهدم العرف السياسي

2022/03/25 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، عن لب الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، مؤكداً عدم إمكانية تحقيق أي طرف شيعي النصف زائد واحد في البرلمان.

وقال الشمري إن لب الصراع الحاصل بين الإطار والتيار يتمحور حول الكتلة الأكبر، ومن يمثل هذه الكتلة ضمن الاستحقاقات السياسية، كاشفاً عن أن الإطار لا تشكك في شيعية الطرف الآخر، ولكنه يريد ضمان حقوق المكون.

وأشار الى ان عملية ضرب العرف السياسي منذ 2003 وحتى اليوم، سيجعل من الكرد والسنة أكبر المتضررين من هذه المعادلة.

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