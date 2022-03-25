2022/03/25 | 12:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثر على اللدائن الدقيقة – قطع صغيرة من البلاستيك يقل قطرها عن 0.2 بوصة (5 مم) – في دم الإنسان لأول مرة.وأخذ العلماء في هولندا عينات دم من 22 متبرعا بالغا سليما، وقاموا بتحليلها بحثا عن جزيئات صغيرة تصل إلى 0.00002 من البوصة.ووجد الباحثون أن 17 من أصل 22 متطوعا (77.2%) […]

ظهرت المقالة العثور على جزيئات بلاستيكية في دم الإنسان لأول مرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جزيئات بلاستيكية في دم الإنسان لأول مرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جزيئات بلاستيكية في دم الإنسان لأول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).