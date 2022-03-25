دولة القانون: إعلان تحالف إنقاذ وطن محاولة كردية-سنية لإقصاء الطرف الشيعي

2022/03/25 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ،الجمعة، اعلان انقاذ وطن بالمحاولة للقوى السنية والكردية لتدمير البيت الشيعي، مبينا الإطار التنسيقي مازال متمسكا بالحوار بين القوى السياسية.وقال الركابي في حوار متلفز تابعته/المعلومة/ ان ” إعلان تحالف إنقاذ وطن محاولة كردية-سنية لإقصاء الطرف الشيعي وان تحالف “إنقاذ وطن” قد لا يشارك بجلسة السبت”.[…]

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