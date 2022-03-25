الهُوِيَّة والأَناوِيَّة- محاولات -إسرائيل- الحَثيثة صَهْر هُوِيَّة فلسطينيّي ال48 - راضي شحادة

2022/03/25 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#راضي_شحادة الهُوِيَّة- و"الأَنَاوِيَّة"* محاولات "إسرائيل" الحَثيثة صَهْر هُوِيَّة فلسطينيّي الــ48 بقلم: راضي شحادة* "إن جوهر ما يُسمّى "الهُوِيَّة الوطنيّة" هو الشُّعور بالانتماء؛ لكن الشُّعور بالانتماء إلى ماذا؟ لا لأُمَّة، لأنّ الأمم هياكل مصطنعة.



لا إلى دولة أيضًا، لأنّ الدُّول تأتي وتذهب.



لكن لِلوَطن.



والوطن هو بالضَّبط ما تقوله: أرض الوطن(Homeland).



يبدأ بـ"الوطن" وينتهي بـ"الأرض".



إنها ال ......





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