مثقفي مصر .. صح النوم . - محمد حسين يونس

2022/03/25 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس لم يمر علي بلدنا زمن ..



فقد فيه مثقفيه وجودهم و تأثيرهم و بوصلتهم ..



مثل الفترة من 2013 حتي اليوم ..



تسع سنوات لم نسمع ..



أن أحدهم حذر من الركض خلف تعليمات صندوق النقد و البنك الدولي ..



أو أشار للكارثة التي يجرنا إليها ..مليارديرات و مليونيرات مصر ..رغم أننا من الجيل الذى غني مع عبد الحليم .(( بص الإستعمار صعب حالنا عليه ...ليه نرجع مجدنا و نعيده ليه يعمل إيه راح علي البنك اللي ......





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