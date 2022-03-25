الحزب الشيوعي يستعيد موقعه - محمد علي مقلد

2022/03/25 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد بين أول انتخابات نيابية بعد الطائف والانتخابات اليوم نحن أمام حزب شيوعي جديد.



موقفه الحالي جعلني أستحضر قولاً لأبي نواس، إذ يحق لي أن أغتبط مع أهل الثورة مرة لأنه انخرط معهم، "من قلبه وربه"، وأن أغتبط وحدي مرة أخرى، لأن ما سبق لي أن اقترحته على قيادة الحزب منذ ثلاثين عاماً، في الانتخابات الأولى بعد الطائف، وجافتني القيادة بسببه، أراه اليوم يتحقق فحق القول: لي نشوتان وللندمان واحدة شيء خ ......





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