الغزو الروسي لأوكرانيا يتسبب بـ

2022/03/25 | 12:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الحرب في أوروبا في هروب جماعي لرؤوس الأموال من جزيرة آسيوية على بعد حوالي 8 آلاف كيلومتر.فخلال الشهر الماضي، زاد الغزو الروسي لأوكرانيا من المخاوف بشأن خطر أن تزيد الصين من قوتها العسكرية ضد تايوان،

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