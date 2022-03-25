حقيقة تمرد زيدان إقبال

2022/03/25 | 12:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، حقيقة تمرد اللاعب زيدان إقبال، لعدم إشراكه في مباراة الإمارات بتصفيات كأس العالم.وقال عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الانباء التي تحدثت عن تمرد اللاعب زيدان إقبال ليست صحيحة، ولا صحة لمغادرته لوفد المنتخب الوطني”.وبين أن “إقبال متواجد مع المنتخب الوطني ويخوض التدريبات بانتظام […]

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