الكاظمي يصل الى المملكة الاردنية الهاشمية

2022/03/25 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، الى المملكة الاردنية الهاشمية.

وسيشارك الكاظمي بقمة رباعية تجمعه مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد.

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