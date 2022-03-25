موقف جديد من حزب بارزاني يتعلق بمشاركة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة

2022/03/25 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، رفضه استثناء الاتحاد الوطني وإقصاءه من التشكيلة الحكومية المقبلة.

وقال عضو الحزب صالح عمر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "حزبه لا يريد استثناء الاتحاد وإقصاءه من التشكيلة الحكومية المقبلة، وإصراره على منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق انتخابي وشعبي كون الحزب الديمقراطي صاحب المقاعد الأكثر بين الأحزاب الكردية".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني سيشارك في التشكيلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "إصرار الاتحاد الوطني على شغل منصب رئاسة الجمهورية والتجاوز على الاستحقاق الانتخابي مرفوض لدينا، لذلك قررنا المضي مع التحالف الثلاثي".

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