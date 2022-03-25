اكتشاف كوكب خارجي بحجم المشتري

2022/03/25 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشف علماء الفلك بجامعة بنسلفانيا الأمريكية كوكبا خارجيا TOI-3757 b ، حجمه أكبر من كوكب المشتري ، ولكن كتلته أقل بثلاث مرات.يشير موقع arXiv.org ، إلى اكتشف اكتشفوا هذا الكوكب الجديد “ترانزيت” ، التي تتضمن البحث عن النجوم التي تنخفض منحنى سطوعها بسبب مرور جسم كبير في خلفيتها.من النوع الطيفي […]

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