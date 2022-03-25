بينهم اربع نساء.. القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد

2022/03/25 | 13:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة بينهم اربع نساء في بغداد.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “وفقاُ لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة تقوم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة (الكرادة) ببغداد، تم تشكيل فريق أمني ومن ثم استحصال […]

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القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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