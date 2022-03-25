الكاظمي يصل الاردن

2022/03/25 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الجمعة، الى العاصمة الاردنية

عمّان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء،

في بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية،

ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

يصل الى ا

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