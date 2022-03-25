المرجع النجفي للسفير الالماني بالعراق:المرجعية ترى ان من حق العراق أن يعيش في سيادة كاملة

2022/03/25 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرجع الشيخ بشير النجفي سفير

جمهورية ألمانيا الاتحادية في بغداد،

مارتين ييغار والوفد المرافق له.

المرجع النجفي أكدّ، بحسب بيان لمكتبه

اليوم الجمعة، وتلقته وكالة نون

الخبرية، أن الإسلام الذي ج

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