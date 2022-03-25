خشان يرد على الصدر: لن اخضع لكَصكَوصة الحنانة

2022/03/25 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب المستقل باسم خشان، اليوم

الجمعة، أنه لن يشارك بجلسة يوم غد

السبت والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية،

وذلك رداً على دعوة أطلقتها زعيم التيار

الصدري مقتدى الصدر.

وقال الصدر في منشور له، "فلتقف

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