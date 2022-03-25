2022/03/25 | 13:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، توحيد توقيت مباراة العراق وسوريا في الحولة الاخيرة من تصفيات المونديال.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد الآسيوي ابرق رسالةً عاجلةً الى الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم تضمنت قرارَ الإتحاد بإقامةِ مُباراة منتخبنا الوطني ونظيره السوري ضمن التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآسيوي يوحد توقيت مباراة العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآسيوي يوحد توقيت مباراة العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).