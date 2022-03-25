الكاظمي يصل إلى الأردن

2022/03/25 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس محكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، الى المملكة الاردنية الهاشمية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن “رئيس الوزراء وصل الى المملكة الاردنية الهاشمية”.

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