شاهد بالفيديو.. معهد اسرائيلي يكشف ثكنات العراق العسكرية !

2022/03/25 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7zHGR_lNywA

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