السلطاني: على الاحزاب الكردية التوافق ووريبر بارزاني مشروع للتطبيع مع اسرائيل

2022/03/25 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت النائبة عن كتلة الصادقون سهيلة السلطاني، الجمعة، مرشح رئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير احمد بالسعي للتطبيع مع اسرائيل بعد فوزره بالرئاسة، مبينة ان الاطار الشيعي سيقاطع جلسة السبت المقبل في ظل المعطيات الحالية وحضورنا مرهون بالمفاوضات.وقالت السلطاني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” اكثر من 130 نائبا سيقاطعون […]

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