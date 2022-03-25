كركوك.. الأزمة تتسبب بانتظار المركبات في طوابير أمام محطات الوقود

2022/03/25 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب مواطنون من محافظة كركوك عن امتعاضهم من استمرار أزمة الوقود في محطات التعبئة والتي بدأت قبل أسابيع عدة.

وأظهرت المقاطع المصورة من امام محطات تعبئة الوقود وقوف المركبات في طوابير طويلة بانتظار الحصول على البنزين.

وكانت كركوك قد شهدت الاسبوع الماضي تظاهرات غاضبة احتجاجا على الازمات التي تعاني منها المحافظة وفي مقدمتها النقص في تجهيز الطاقة الكهربائية والوقود وسوء الخدمات البلدية وغيرها.

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