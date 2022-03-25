الانفصاليون نجحوا جزئيا في السيطرة على دونيتسك ولوغانسك

2022/03/25 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

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قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الانفصاليين نجحوا جزئيا في المحافظة على المناطق التي سيطروا عليها في دونيتسك ولوغانسك.

وبيّنت هيئة الأركان أن القوات الروسية تستعد لتجديد هجومها على شرقي كييف، لافتة إلى أن القوات الأوكرانية تواصل عملياتها الدفاعية في دونيتسك وأجزاء من مناطق تفاريا.

وأضافت أن قواتها أسقطت مقاتلة روسية وطائرة مسيرة واربعة صواريخ كروز، كما أن القوات الأوكرانية ما زالت تعيق تقدم القوات الروسية باتجاه كييف، بحسب هيئة الأركان.

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