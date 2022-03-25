الخارجية الأمريكية: نرفض رفضاً قاطعاً وجود الإيرانيين في معرض الدوحة للدفاع

2022/03/25 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوحت الولايات المتحدة بإمكانية فرض عقوبات بعد مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض دفاعي في الدوحة وعرض معدات عسكرية فيه.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ان واشنطن تشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين لمشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين، وعلى ما يبدو أيضاً أعضاء من الحرس الثوري، في معرض الدوحة للدفاع في قطر.

وأضاف ان بلاده ترفض رفضاً قاطعاً وجود الإيرانيين في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، واصفاً إيران بأنها أكبر تهديد للاستقرار البحري في منطقة الخليج.

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