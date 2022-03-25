لهذا الهدف.. الإطار التنسيقي يتحرك نحو الاحزاب الكردية

2022/03/25 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد القيادي في الإطار التنسيقي حامد الموسوي، اليوم الجمعة، ان الاطار يعمل على ايجاد حالة من التوافق بين الأحزاب الكردية بهدف انهاء الأزمة السياسية.وقال الموسوي في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الاطار لديه علاقات جيدة مع حزبي اليكتي والبارتي لذلك فان الاطار يعمل على ايجاد حالة من التوافق والخروج بمرشح متفق عليه قبل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية لانهاء الازمة السياسية.وأضاف أنه "في حال تم الاتفاق داخل البيت الكردي فان مرشحهم سيكون مقبولًا من الاطار والتيار وبقية الكتل السياسية".وحذر الموسوي من دخول البلاد في ازمة سياسية نتيجة الخلاف الكردي "مشيرًا الى ان "مبادرة الإطار هي من اجل حلحلة هذا الخلاف".

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