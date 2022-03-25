فيديو درامي لزعيم كوريا الشمالية قبيل إطلاق الصاروخ العابر للقارات

2022/03/25 | 13:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر التلفزيون الكوري الشمالي، الجمعة، لقطات مصورة للرئيس، كيم جونغ أونغ، وهو يشرف على إطلاق الصاروخ العابر للقارات "هواسونغ-17".

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