الاعلام الأمني: القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد

2022/03/25 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت خلية الإعلام الامني،اليوم الجمعة،القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،انه"لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وملاحقة العناصر الارهابية وكل من تسول له نفسه العبث بالامن والسلم المجتمعي بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من شؤون السيطرات بتعاون واسناد الوكالات والاجهزة الامنية المتواجدة في السيطرات واثناء الممارسات الامنية وتفعيل “حاسبات المطلوبين” من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 ارهاب،اثناء محاولة دخولهما الى بغداد ضمن سيطرتي (الانتصار، والدورة)". واضاف انه"تم احالة الملقى القبض عليهما الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانوينة بحقهما" .

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