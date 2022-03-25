2022/03/25 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

وصلت سفينة العميد الكربلائي الى بوابة

ذي قار ولم يتبقى للاعبي العميد سوى

خطوة واحدة فقط عمرها الزمني( ٩٠) دقيقة

فقط ، لكي يعبروا من بوابة الناصرية الى

ضفة الحلم الى الدوري الممتاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انها مباراة العبور !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انها مباراة العبور !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).