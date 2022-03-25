سياسي ألماني يتحدث عن تأثير شراء الغاز الروسي بالروبل

2022/03/25 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال برلماني ألماني إن بلاده يمكنها أن تدفع مقابل إمدادات الغاز الروسي بالروبل، لكنها بذلك ستضطر لانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على البنك المركزي الروسي.ووفقا لما ذكره رئيس لجنة البوندستاغ للمناخ والطاقة كلاوس إرنست، في مقابلة مع صحيفة “أر بي كا” الروسية، فإنه “سيتعين على ألمانيا أن تحصل على الروبل من […]

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