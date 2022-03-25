الدليمي يسلم الارض المخصصة لانشاء مطار الانبار الدولي للشركة المنفذة

2022/03/25 | 13:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سلم محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، الارض المخصصة لانشاء مطار الانبار الدولي للشركة التركية المنفذة للمشروع.وذكر بيان لمكتب المحافظ، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الدليمي سلم الارض المخصصة لمطار الانبار الدولي، لممثلي شركة ( polikon ) التركية للشروع بتنفيذ المرحلة الاولى للمطار في الايام القليلة المقبلة”.وبحسب وثيقة العقد، تبلغ قيمة العقد […]

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