بغداد: الحكم على 2 بالاعدام وآخر بالمؤبد لقتلهم صاحب صيرفة

2022/03/25 | 13:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا صراحة بجريمة السطو.

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