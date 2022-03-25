وحدانية التطور الرأسمالي والتحالفات الدولية - لطفي حاتم

2022/03/25 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم رسخت وحدانية التطور الرأسمالي تعدد مستويات تطور تشكيلة العالم الرأسمالية وما أنتجته من احتدام المنافسة بين الدول الرأسمالية الكبرى الهادفة الى السيطرة الدولية واحتكار أسواق وثروات الدول الوطنية.



استنادا الى مضامين المنافسة الرأسمالية ونتائجها السياسية أسعى الى متابعة أشكال التحالفات الدولية عبر مراحلها التاريخية استناداً الى طبيعة نظمها السياسية -أولاُ- ازدواجية خيار التطور الاجتماعي والتح ......





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