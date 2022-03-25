اتجاهان انتهازيان داخل الحركة الماركسية بخصوص الحرب الإمبريالية في أوكرانيا! - صابر محمد

2022/03/25 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صابر_محمد الاتجاه الأول :هم هؤلاء اليساريون الإصلاحيون ومنهم الرسميون التابعون للأحزاب المتواجدة في برلمانات الدول الاوربية و كذلك اليساريون الذين يستلهمون من ( الاشتراكية الديمقراطية ) كفكر برجوازي إصلاحي تحت مسميات النضال الطبقي او العمال او الماركسية و لكن دورهم السياسي والطبقي هو انهم ليسوا الا جلادي البروليتاريا ومدافعون عن السلم الطبقي او المنظمات الجماهيرية والنضال القانوني ضمن اطار النظام ال ......





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