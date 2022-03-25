عالم بلا اخلاق - عدنان الصباح

2022/03/25 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح امريكا التي اجتثت عرقا بشريا من على وجه الارض هم الهنود الحمر تتشدق اليوم بالديمقراطية وتقدم نفسها كحامية لها ويصدقها كلا تنابلتها وكذا تفعل حكومة ملكة بريطانيا سيدة الاستعمار على وجه الارض ومعها حكومة المانيا الهتلرية باتت ايضا تتحدث عن الديمقراطية وحق الدول بالسيادة وتنسى انها تخضع لاحتلال امريكا حتى اليوم وفرنسا سيدة المجازر والغاء الشعوب تقدم حكومتها نفسها كراعية للحريات ولأنني اكتب فقط باسم ا ......





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