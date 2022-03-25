2022/03/25 | 13:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1i7eJqlA2jU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #العراق بين طرف يتمسك ببناء دولة المواطنة والمؤسسات وطرف يلوح بالسلاح) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #العراق بين طرف يتمسك ببناء دولة المواطنة والمؤسسات وطرف يلوح بالسلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).