أوكرانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي إغلاق حدوده مع روسيا وبيلاروس

2022/03/25 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

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طلبت كييف من الاتحاد الأوروبي ،اليوم الجمعة، إغلاق حدوده مع روسيا وبيلاروس، حليفة موسكو في الغزو الذي يشنّه الجيش الروسي على أوكرانيا منذ شهر.

وقالت وزارة البنى التحتية الأوكرانية في بيان “تقترح الوزارة على الاتحاد الأوروبي قطع الروابط البرية والبحرية تماما مع روسيا وبيلاروس” معتبرة أن هذه “التدابير الضرورية لوقف إمداد الدولة المعتدية بسلع قد تستخدم لأغراض عسكرية”.

المصدر: AFP

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