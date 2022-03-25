برشلونة يحدد سعر التعاقد مع ليفاندوفسكي

2022/03/25 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

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برشلونة يحدد سعر التعاقد مع ليفاندوفسكييجهز نادي برشلونة الإسباني عرضاً رسمياً من أجل التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمةووضعت إدارة نادي برشلونة ليفاندوفسكي على طاولة التعاقدات الصيفية بعدما تراجع خوان لابورتا عن فكرة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند بسبب التكلفة الباهظة للصفقةووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة يجهز عرضاً بقيمة 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع ليفاندوفسكي من البايرن في الصيف المقبلوأضافت الصحيفة أن برشلونة سيحاول استغلال عدم تجديد ليفاندوفسكي لعقده مع البايرن للضغط على النادي الألماني لبيعه هذا الصيف بمبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يورو بدلاً من رحيله في صيف 2023 مجاناً عقب نهاية عقدهوأكدت الصحيفة على أن المفاوضات بين نادي برشلونة وبايرن ميونخ ستكون حتمية، وهناك عدة عوامل قد تساعد البرسا على حسم الصفقة أبرزها رغبة اللاعب في الرحيل عن الدوري الألماني بجانب العلاقة الجيدة بين رئيس برشلونة خوان لابورتا ووكيل أعمال اللاعب بيني زاهيفيكما أن برشلونة لن يواجه أي عقبة في دفع رواتب اللاعب لوصوله للبرسا في سن كبير، كما أن النادي سيحاول منحه عرضاً جذاباً قدر الإمكانويعمل برشلونة على التعاقد مع مهاجم مميز في الصيف المقبل بعدما تراجع مستوى ديباي وكثرة إصابته مع الفريق بجانب عودة لوك دي يونج لإشبيلية بعد نهاية إعارته كما أن النادي سيفكر في وضع الدنماركي برايثوايت على قائمة الرحيل

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