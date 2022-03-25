 أسعار النفط تنخفض إلى 118 دولاراً للبرميل

2022/03/25 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، مع انحسار مخاوف الإمدادات في ظل استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا.وفي حين تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون لتهدئة الأسواق.حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلجرينتشش٧57 دولار للبرميل.بحلول […]

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