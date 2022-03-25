بايدن يعلن خطة مشتركة مع أوروبا لتقليل الاعتماد على غاز روسيا

2022/03/25 | 14:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن صفقة كبيرة بشأن الغاز الطبيعي المسال، في محاولة للحد من اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

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