التعليم الأهلي: أجور الدراسة خفضت في بعض الجامعات خلال العام الجاري

2022/03/25 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- نصار الحاج

أكدت وزارة التعليم العلي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن هيئة الرأي ستبحث الاحد المقبل الملفات التي تمت مناقشتها في جلسة الاستضافة البرلمانية فيما أشارت هيئة التعليم الأهلي الى تخفيض أجور الدراسة في بعض الجامعات هذا العام.

وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ياسين العيثاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "جميع المواضيع والملفات التي تمت مناقشتها خلال جلسة الاستضافة في مجلس النواب سيتم بحثها في هيئة الرأي"، لافتاً الى أن "الهيئة هي صاحبة القرار في إقرار هذه القرارات من عدمه".

وأوضح أن "أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب هو موضوع التوسعة في مقاعد الدراسات العليا والدور التكميلي للدراسات العليا والدور التكميلي للدراسات الأولية وإعادة المرقنة قيودهم".

من جانبها أكدت دائرة التعليم الأهلي أن "أجور الدراسة خفضت بشكل كبير في بعض الكليات هذا العام" مبينة أن "هناك تفاوتاً في الأجور ما بين كلية وأخرى".

وأضافت في تصريح لـ(واع)، أنه "مع بداية كل عام دراسي جديد تعقد الهيئة اجتماعاً للاطلاع على أجور الجامعات الأهلية قبل القبول ،وعندما يلاحظ وجود ارتفاع في الأجور يتم ابلاغ الجامعات بأن هذه الأجور مبالغ فيها ويجب تقليلها بما يناسب السقف المحدد وهذا التوجيه من الوزارة"، مبينة أنه " تم تخفيض أجور الدراسة في بعض الجامعات هذا العام ما جعل الطلاب يتجهون نحو الجامعات التي تخفض أجورها أكثر من الجامعات الأخرى".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد ترأسيوم الاربعاء الماضي اجتماعاً موسعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب والكادر المتقدم في الوزارة ، بناءً على طلب استضافة تقدم به 25 نائبا الى هيأة رئاسة المجلس، وحضره عدد من النواب و ممثلين عن الطلبة الخريجين المتظاهرين

والاجتماع بحث عددا من المشاكل التي يعاني منها الطلبة الجامعيين ومنها: توسيع خطة القبول للدراسات العليا، وامكانية اجراء دور ثالث " تكميلي " لطلبة الدراسات الاولية والعليا ، وتثبيت الاجور والعقود من موظفي الوزارة ، اضافة الى تعيين الطلبة الاوائل في الجامعات ، وتخفيض اجور الجامعات والكليات الاهلية .

ونوه النائب الأول الى "وجود مشاكل كبيرة تواجه الطلبة ، والجامعات العراقية في الداخل من حيث بناها التحتية وطاقتها الاستيعابية ، مما يستدعي العمل بالشكل المدروس والعاجل على معالجتها بشكل ينعكس إيجابًا على الرصانة العلمية لهذه الجامعات ، إضافةً الى ضرورة العمل على حل المشاكل التي تواجه الطلبة العراقيين في الخارج مع الجامعات ومددّ الاقامة وآلية معادلة الشهادات الدراسية".

واستمع الوزير والكادر المتقدم في وزارة التعليم للأسئلة المطروحة من قبل النواب حول موضوع الاستضافة ، متعهداً بطرحها على هيئة الرأي وحسمها ايجاباً بحضور الزاملي مطلع الاسبوع المقبل .

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